Suarez alla Juventus: la questione buonuscita sarà risolta come per Rakitic al Siviglia

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Luis Suarez. La punta uruguaiana non fa sconti al Barcellona per uscire, aspetta l'anno di contratto che gli spetta . Il Barcellona non è disposto a pagare tanto e allora tutto può essere compensato con un indennizzo da parte della Juventus di una cifra legata ai bonus, come nel caso di Ivan Rakitic al Siviglia. Intanto si allena e c'è sempre la questione aperta del passaporto da risolvere. Quella della burocrazia, di fatto, è l'unica situazione ancora da risolvere e che sta frenando il buon esito del trasferimento.