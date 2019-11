Suarez chiama Lautaro al Barcellona: "E' un attaccante incredibile"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervistato da One Football, Luis Suarez del Barcellona ha parlato di Lautaro Martinez dell'Inter. "Lautaro Martinez sta giocando ad alti livelli in questa stagione. Se lo prenderei? Dipenderebbe da diverse circostanze e dalle esigenze del Barcellona, che in quel momento potrebbe avere già un attaccante giovane e talentuoso. In ogni caso, Lautaro è un attaccante incredibile che sta giocando molto bene. Ma non possiamo dimenticare che è di proprietà dell’Inter”.