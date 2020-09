Suarez dice addio alla Juve. Ora tre opzioni: PSG, Atletico o restare al Barcellona

Luis Suarez, quasi sicuramente, non sarà il nuovo centravanti della Juventus . Un dietrofront clamoroso, legato ai tempi tecnici per il passaporto ma anche alle correnti di pensiero contrastanti all'interno della dirigenza bianconera. Secondo As, il Pistolero ha tre opzioni per il futuro: restare al Barcellona, trasferirsi all'Atletico Madrid o al Paris Saint-Germain.

La prima ipotesi non è esclusa, ed è quella che al Camp Nou temono di più. L'uruguaiano è deluso per il trattamento ricevuto e non ha alcuna intenzione di perdere nemmeno un euro dei 14 milioni per il suo ultimo anno di contratto. Sullo sfondo c'è anche una "minaccia": se giocherà il 60% delle partite della stagione, scatterà il rinnovo automatico. L'opzione migliore sarebbe l'Atletico Madrid, che però non può garantirgli quello stipendio e deve prima cedere Morata o Diego Costa per far quadrare i conti. Infine, il PSG: ci sono state delle chiamate per approfondire la questione, ma l'operazione è complessa dato il rapporto non proprio idilliaco tra le due società per i casi Neymar e Verratti.