Suarez e il Barça: addio in bilico. Intanto la Juve studia come risolvere il problema buonuscita

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Luis Suarez e spiega che tra i vari problemi per lo sbarco del Pistolero alla Juventus, c'è anche quello della buonuscita. La chiede l'uruguaiano al Barcellona sull'ultimo anno di stipendio ma sembra la cosa meno difficile su cui mediare: la fiducia sull'intesa economica è cresciuta. La Juventus non vuole spendere per il cartellino ma può compensare Suarez con dei bonus. Il tutto mentre la conferma di Lionel Messi, sempre più probabile, potrebbe allontanarne l'addio...