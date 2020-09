Suarez e la Juve, problema passaporto. Ma l'affare è sempre possibile e c'è tempo

Ovacion Digital fa il punto sul problema passaporto per Luis Suarez. L'uruguaiano risulta extracomunitario per l'Italia, a differenza della Liga (dove bastava lo status comunitario della moglie). La Juventus ne ha già tesserati due, Weston McKennie e Arthur, così non ha più slot. C'è però sempre una chance: Suárez dovrà chiedere al Consolato italiano a Barcellona di esaminare la sua posizione o allo Stato spagnolo per ottenere la cittadinanza per motivi di lavoro. Ci vorrà ancora un po 'di tempo, ma per chiudere l'affare potrebbe arrivare senza grossi problemi.