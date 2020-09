Suarez e la Juventus, i tempi per lo status restano l'ostacolo: già avviate le pratiche

La Stampa fa il punto sul futuro di Luis Suarez e sulla Juventus. La prova d'esame sarà online e consisterà in una parte scritta e in un breve colloquio orale. I tempi burocratici per lo status potrebbero rivelarsi un problema anche se i legali hanno già avviato le pratiche e confermano di essere ottimisti. E la priorità per Suarez, nonostante l'irruzione spagnola dell'Atletico Madrid, è la Juventus.