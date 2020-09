Suarez e lo scoglio passaporto: due strade per provare a diventare il nuovo 9 della Juve

La strada tra Luis Suarez e la Juventus non è spianata. Tuttosport spiega che al netto della permanenza di Lionel Messi, sempre più probabile, a Barcellona, c'è anche lo scoglio passaporto. Suarez deve risolvere la questione in tempi rapidi: prendere la cittadinanza italiana attraverso la moglie che ha origini italiane o avviare l'iter burocratico per diventare spagnolo. Occhio però alla questione burocratica: le parti esprimono fiducia a riguardo ma il tempo stringe, soprattutto in questo periodo storico.