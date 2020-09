Suarez e Vidal sempre più vicini all'addio: non convocati per la prima uscita del Barça di Koeman

vedi letture

Luis Suarez non convocato per la prima amichevole estiva del Barcellona. Dopo l'anticipazione di RAC1, arriva anche la conferma ufficiale dal profilo Twitter del club blaugrana: il grande obiettivo per l'attacco della Juventus non parteciperà alla sfida in programma stasera alle 19 contro il Nastic de Tarragona.

Questo l'elenco dei 25 calciatori convocati da mister Koeman per la sua prima uscita sulla panchina culé, nel quale non figura neanche il centrocampista Arturo Vidal, ormai a un passo dall'Inter: