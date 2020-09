Suarez-Juve, avanti tutta: 20 milioni in 2 anni. Il Pistolero sta trattando la rescissione col Barça

Luis Suarez vede la Juventus. Come vi abbiamo raccontato ieri, la società campione d'Italia è fiduciosa sul buon esito della trattativa forte di un accordo già raggiunto col giocatore sulla base di un biennale da 10 milioni di euro netti l'anno per le prossime due stagioni.

Il Pistolero, scrive oggi Marca, ha interrotto tutti gli altri contatti con PSG, Atletico Madrid e Leicester perché vuole lasciare il Barcellona per la Juventus. E in questo momento sta trattando la rescissione col club catalano. Suarez ha un altro anno di contratto, più un rinnovo automatico per una ulteriore stagione se gioca più del 60% delle partite della prossima stagione. Ha chiesto alla società l'intero ingaggio per la stagione 2020/21, una cifra che il Barça non è disposto a concedergli. Le trattative vanno avanti, ma c'è fiducia perché Suarez vuole andare via da questo Barcellona e il club gli ha già comunicato che non rientra nel progetto. Per la Juventus non sarebbe nemmeno un problema corrispondere ai catalani una cifra simbolica per il trasferimento (come fatto dal Siviglia per Rakitic), l'unico aspetto che desta preoccupazione è l'ottenimento del passaporto comunitario: l'iter burocratico procede spedito e la prossima settimana il Pistolero sosterrà l'esame di italiano a Barcellona.