Suarez-Juve, braccio di ferro col Barça: il Pistolero rischia un anno di tribuna al Camp Nou

"Il Barcellona mette pressione a Luis Suarez". Il quotidiano catalano Sport, questa mattina, racconta il nuovo caso Luis Suarez in casa blaugrana: il 'Pistolero' si sta comportando in maniera professionale, continuando ad allenarsi col resto del gruppo ad alta intensità, nonostante mister Koeman gli abbia ulteriormente confermato che non punta su di lui con l'esclusione dai convocati per l'amichevole di sabato scorso.

Col Barça, però, non c'è accordo per quanto riguarda la buonuscita: il grande obiettivo della Juve si sente scaricato dal club e non fa quindi sconti sul pagamento del suo ultimo anno di contratto, cifra che Bartomeu non intende però affatto riconoscergli. Il braccio di ferro tra le parti prosegue e il Barcellona fa sapere che, se Suarez alla fine dovesse rimanere, rischierebbe di passare un anno in tribuna.