Suarez-Juve, è la settimana decisiva: previsto summit tra il Barça e gli avvocati del giocatore

vedi letture

"L'operazione Suarez entra nella sua settimana chiave". A scriverlo questa mattina è Mundo Deportivo: può e deve essere questa la settimana decisiva per risolvere il caso Luis Suarez. Nei prossimi giorni, in attesa dell'esame d'italiano che permetterebbe al 'Pistolero' di acquisire il passaporto italiano e firmare con la Juventus senza intoppi burocratici, i legali del Barcellona si incontreranno con quelli del giocatore per trovare un accordo sulla buonuscita. In queste ore ci sono già stati dei contatti e da ambedue le parti si sta cercando di trovare una soluzione a una situazione di tensione che è sfociata ormai in un vero e proprio braccio di ferro.