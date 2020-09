Suarez-Juve, El Chiringuito: "Il Barcellona vuole liberarsi del Pistolero il prima possibile"

El Chiringuito de Jugones conferma: "Il Barcellona vuole liberarsi di Luis Suarez il prima possibile". È questo uno dei titoli del programma odierno condotto da Josep Pedrerol, che ribadisce l'intenzione dei blaugrana di cedere in tempi brevi l'uruguaiano (grande obiettivo per rinforzare l'attacco della Juventus), non riconoscendogli però il pagamento dell'intero stipendio per l'ultimo anno di contratto.