Suarez-Juve, sale la tensione in casa Barcellona: Koeman lo esclude, il Pistolero non fa sconti

Massima tensione tra il Barcellona e Luis Suarez. Come riporta oggi il quotidiano catalano Sport, il club ha fretta di liberarsi dell'attaccante uruguaiano e, anche per questo, lo ha escluso dalla prima uscita stagionale del Barça di Koeman. Il 'Pistolero', promesso sposo della Juventus, non intende però fare sconti e insiste sul pagamento del suo ultimo anno di contratto, senza perdonare i blaugrana per averlo scaricato. Una situazione di massima tensione, dunque, in attesa del tanto atteso esame d'italiano in programma giovedì.