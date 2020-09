Suarez, la Juventus, il morso a Chiellini e quel chiarimento che c'è già stato

vedi letture

La Juventus spinge per prendere Luis Suarez. L'uruguaiano è fuori dai piani del Barcellona, tanto che i catalani stanno trattando per la risoluzione del contratto del 9 uruguaiano. Trattativa in corso, su Suarez ci sono anche Paris Saint-Germain e Ajax. Però la Juventus sprinta e ci sarebbe un principio d'accordo con uno dei migliori amici di Lionel Messi, il cui trattamento è stato tra i fattori che hanno portato all'esplosione e al prossimo addio della Pulga dal Barça.

Il morso Il pensiero subito corre a Giorgio Chiellini. A Italia-Uruguay, al celebre morso del Vampiro al difensore italiano. Urge così pescara dall'autobiografia del centrale della Juventus, Io Giorgio, il passaggio che fuga già ogni dubbio. "Non è successo niente di strano quel giorno. Io avevo marcato Cavani per la maggior parte della partita, un altro attaccante difficile da gestire poi, improvvisamente, ho notato che Suarez mi aveva morso la spalla. È successo, e questo è il suo modo di porsi nei confronti diretti, e, se posso dirlo, è anche il mio: lui e io siamo simili e mi piace affrontare così le sfide. Ammiro la sua malizia, se la perdesse diventerebbe un attaccante normale. Dopo un paio di giorni ci siamo risentiti al telefono e non c’era bisogno di chiedermi scusa. Anch’io in campo sono un gran figlio di p… e ne vado fiero: le malizie fanno parte del calcio, neanche le chiamo scorrettezze. Bisogna essere furbi e io Suarez lo ammiravo da sempre".