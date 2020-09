Suarez o Cavani alla Juve? L'uruguaiano Montero: "Meglio il Pistolero con Cristiano Ronaldo"

Da uruguaiano, meglio Suarez o Cavani per l'attacco? Paolo Montero, intervistato da Sky, dice la sua sul prossimo centravanti della Juve: "Stiamo parlando di due mostri. Penso che per il gioco di Ronaldo serva più una punta che ti porta via il centrale come Suarez. Cavani si muove più liberamente, io penso che i migliori anni di Ronaldo siano stati con Benzema, che giocava come punto di riferimento".

Cavani avrebbe il vantaggio di conoscere già il calcio italiano.

"Quello sì, però a quei livelli, con i fuoriclasse che ci sono, le abitudini sono le stesse in tutto il mondo".