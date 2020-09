Suarez più lontano dalla Juve. E ora? Il futuro del Pistolero è tutto da scrivere

Luis Suarez e un futuro ancora da scrivere. Il tanto atteso esame d'italiano, alla fine, potrebbe risultare meno utile del previsto se, come confermano anche le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il passaporto dell'attaccante del Barcellona non arriverebbe comunque in tempo. E la Juventus, di conseguenza, dovrebbe rinunciare al colpo uruguaiano.

E ora? Se la trattativa coi bianconeri salterà, a oggi, le opzioni per il futuro del Pistolero sembrano soprattutto tre. Garra e tecnica, Suarez piace a Simeone, allenatore dell'Atlético Madrid: i colchoneros, come tutti, fanno i conti con la crisi economica post Covid e per ora non hanno aperto i canali di una vera e propria trattativa. L'Ajax, viceversa, lo ha fatto da tempo, ma fin qui un ritorno al club che l'ha lanciato non sembrava la prima opzione del 9 blaugrana. Cambierà idea? Non è detto, perché la terza pista lo potrebbe anche lasciare a Barcellona, una soluzione che a molti, Messi in primis, non dispiacerebbe. Il rischio, vista la linea oltranzista finora sposata dalla società del Camp Nou, è quello di trascorrere una stagione in tribuna.