Suarez resta la priorità della Juventus. Oltre a Dzeko, c'è anche il piano d'emergenza Giroud

vedi letture

Fra Luis Suarez, Edin Dzeko e Arek Milik... spunta si torna a parlare anche di Olivier Giroud. Se per la Juventus il Pistolero è il piano A ed il bosniaco il piano B, per il Corriere dello Sport esiste anche un piano d'emergenza nel caso in cui dovessero andar male le trattative fin qui elencate che risponde proprio al nome del francese. I bianconeri lo hanno "bloccato", consapevoli della fattibilità economica dell'operazione: il Chelsea per il cartellino chiede fra i 4 ed i 5 milioni e il giocatore vuole un ingaggio da 4-4,5 milioni annui. Cifre che la Juventus non avrebbe difficoltà a pagare, ma come detto al momento quello di Olivier Giroud è solo un piano alternativo e di emergenza ai nomi in cima alla lista.