Suarez sarebbe l'ennesima stella della Juventus. Ma non saranno troppe?

vedi letture

La Juventus sta valutando il profilo di Luis Suarez, proposto nei giorni scorsi e possibile nuovo centravanti per i bianconeri. Ci sono alcune increspature nell'allineamento dei pianeti che potrebbe portare a questa operazione. La prima è la eventuale rescissione di Higuain, sbandierata ma non ancora certa, che dovrebbe portare a una buonuscita. Condizionale corretto in questo caso perché non è improbabile che chieda tutto lo stipendio mancante, i quasi 15 milioni che finiscono ogni anno fra ingaggio e tasse. Poi perché Suarez ne chiede 25 al Barcellona per risolvere un accordo che è oneroso e, paradossalmente, rischia di diventare una questione di principio dopo essere stato trattato come l'ultimo della rosa. Infine perché poi servirebbe trovare l'accordo con l'uruguagio. Un anno di contratto? Due? A che cifre?

La sensazione è che la Juventus stia cercando una soluzione tampone per arrivare a un altro profilo il prossimo anno (quando si attiverà la clausola di Haaland) e avere le mani libere. In questo senso Suarez potrebbe essere un nome, Cavani molto meno, seppur sondato e con risposta picche perché ex Napoli. Al netto di questo c'è un altro problema da risolvere: tra Dybala, Suarez e Cristiano Ronaldo, con un tridente stellare, chi dovrebbe mettersi al servizio di chi? Grande domanda che non ha una risposta. Tre stelle su tre rischiano di pestarsi i piedi.