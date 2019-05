© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Suarez porta il Barcellona in vantaggio contro il Liverpool. Classico gol dell'ex per l'attaccante uruguaiano, che si avventa come un falco sullo splendido pallone servito da Jordi Alba, sorprende alle spalle la difesa dei Reds e batte in scivolata Alisson. Si sblocca la sfida del Camp Nou al minuto 26. È la prima rete di Suarez in questa edizione della Champions League.