Suarez, Vidal e altri cinque: anche Rafinha, Umtiti e Todibo nella "operación salidas" del Barça

Non solo Luis Suarez e Arturo Vidal, la "operación salidas" (operazione partenze) in casa Barcellona prevede almeno altre cinque cessioni in tempi brevi. Come riporta Sport, mister Koeman ha dato infatti il via libera anche ai vari Rafinha, Wagué, Matheus Fernandes, Umtiti e Todibo.

Il centrocampista cileno, promesso sposo dell'Inter, e l'attaccante uruguaiano, in attesa di sostenere l'esame d'italiano necessario per poter firmare con la Juventus, non saranno insomma gli unici a salutare la Catalogna nei prossimi giorni. Almeno nelle speranze della dirigenza blaugrana.