© foto di Imago/Image Sport

Bastano cinque minuti all'Ajax per portarsi in vantaggio sul Tottenham. È Matthijs De Ligt a siglare l'1-0, di testa su calcio d'angolo. Pessima la difesa inglese nell'occasione, con Trippier che perde l'uomo e Alli poco reattivo. Ajax 1, Tottenham 0: non cambia molto considerato il risultato dell'andata, ma gli olandesi mettono subito in chiaro le proprie intenzioni.