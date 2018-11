Subito Dybala! Juve in vantaggio dopo 44 secondi: 1-0 sul Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Subito la Juve, subito Paulo Dybala: alla Joya bastano 44 secondi per portare i bianconeri in vantaggio. 1-0 sul Cagliari: errore della difesa rossoblù nel disimpegno, bravi Cancelo e Bentancur nel servire Dybala che controlla bene e, anche scivolando, col destro trova l'angolino alla sinistra di Cragno. Oltre due minuti di attesa per la valutazione del VAR, che certifica la posizione regolare del numero 10 argentino: in effetti all'occhio umano resta qualche dubbio anche col fermo immagine, ma ricordiamo che da quest'anno sul fuorigioco il margine di errore è praticamente azzerato grazie alla nuova tecnologia per l'assistenza arbitrale.