Subito Insigne, Torino-Napoli sbloccata dopo 4 minuti. Male la difesa

Il Napoli ha sbloccato dopo quattro minuti il match contro il Torino, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Terzo gol in campionato per Lorenzo Insigne che ha sfruttato nel migliore dei modi il pasticcio difensivo sull'asse Moretti-N'Koulou e ha realizzato all'Olimpico la rete dello 0-1.