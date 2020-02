vedi letture

Succede di tutto a Marassi: 0-3 viola contro la Samp. Entrambe le squadre in 10

0-3 all'intervallo, con un espulso per parte, tra Sampdoria e Fiorentina. Primo tempo con tantissimi episodi, con la squadra di Iachini che ha ipotecato la vittoria al 45'.

Partita subito in discesa per la Fiorentina, grazie all'autogol di Thorsby dopo otto minuti che ha battuto Audero pasticciando insieme a Bereszynski su un cross di Vlahovic con nessun attaccante viola a mettere pressione ai due giocatori della Samp. Dopo undici minuti il raddoppio: fallo di mano di Gaston Ramirez con l'arbitro Irrati che, dopo aver consultato il VAR, ha assegnato il penalty alla Fiorentina. Sinistro a incrociare di Vlahovic con Audero che ha toccato non riuscendo però a deviare il pallone fuori dalla porta. Al 40' altra svolta della gara: altro calcio di rigore in favore della Fiorentina per una gomitata di Murru ai danni di Pezzella. Secondo giallo per il difensore della Samp e penalty trasformato das Federico Chiesa che ha virtualmente chiuso la partita. Prima dell'intervallo altri due episodi: prima l'espulsione, sempre per doppia ammonizione, di Milan Badelj, poi un vero e proprio miracolo di Dragowski su colpo di testa da distanza ravvicinata di Tonelli che ha permesso ai viola di andare negli spogliatoi sullo 0-3.