Sud America, qualificazione Mondiale: Colombia show con Zapata-Muriel. Il Brasile ne fa 5

Nella notte si sono disputate due partite in Sud America valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Vittoria della Colombia che ha avuto la meglio del Venezuela per 3-0 grazie alla doppietta di Luis Muriel e al gol di Duvan Zapata. Ancor più largo il successo del Brasile, 5-0 contro la Bolivia: in campo tra i verdeoro anche lo juvenitino Danilo. Di seguito i risultati della notte e la classifica dopo il primo turno.

Colombia-Venezuela 3-0

(16' Zapata, 26' Muriel, 45+3, Muriel)

Brasile-Bolivia 5-0

(16' Marquinhos, 30' Firmino, 49' Firmino 49', 66' Carrasco (autogol), 73' Coutinho)

La classifica

Brasile 3 punti

Colombia 3

Uruguay 3

Argentina 3

Paraguay 1

Perù 1

Cile 0

Ecuador 0

Venezuela 0

Bolivia 0

Le prime 4 si qualificano al Mondiale. La quinta accede alla fase spareggi