Sudamerica, tutti gli "italiani" in campo nelle prossime sfide: il Papu in rampa di lancio

Tornano in campo le Nazionali sudamericane, impegnate nel secondo turno delle qualificazioni al Mondiale del 2022. Tanti, come sempre, i protagonisti della Serie A che saranno chiamati in causa nella notte tra il 13 e il 14 ottobre. Vediamo chi potrebbe giocare e a chi invece potrebbe essere concesso un po' di riposo.

Bolivia-Argentina: Paulo Dybala non ci sarà a causa di una gastroenterite. Potrebbe invece esserci spazio per il Papu Gomez, ansioso di mettersi in mostra anche in Nazionale dopo l'inizio di stagione strepitoso con l'Atalanta. Simeone e Correa sperano di giocare qualche minuto, De Paul e Lautaro nella riconferma. Per Martinez Quarta 90' con l'Ecuador e un'ottima impressione destata, per la gioia della Fiorentina.

Ecuador-Uruguay: Cagliari, Fiorentina e Juventus interessate alla sfida. Caceres, Godin e Bentancur hanno già disputato la scorsa partita, mentre Nandez è rimasto ad osservare. L'ex Boca potrebbe essere quindi dare freschezza al centrocampo di Tabarez.

Perù-Brasile: un solo "italiano" in campo, lo juventino Danilo. Titolare nella vittoria per 5-0 contro la Bolivia, potrebbe giocare ancora per l'assenza di una vera alternativa sulla corsia destra.

Cile-Colombia: si prospetta una vera e propria sfida tra titani, tra calciatori che verosimilmente lotteranno per conquistare lo Scudetto: gli atalantini Zapata e Muriel, insieme allo juventino Cuadrado, se la vedranno contro i due interisti, Sanchez e Vidal. Tutti hanno giocato da titolari le precedenti sfide, ma sono elementi assolutamente indispensabili ed è difficile che possano restare fuori.

Venezuela-Paraguay: il difensore del Brescia, Jhon Chancellor, è titolare inamovibile della Vinotinto e dovrebbe scendere in campo.