Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Solitamente animano le folle con le loro giocate, con quella maniera non convenzionale di interpretare il calcio che infiamma la passione. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, c’è un altro elemento che accomuna il destino di diversi sudamericani ed è rappresentato da un’inquietudine di base per la attuale situazione che potrebbe spingerli a cambiare maglia. La Juventus ha un paio di situazioni potenzialmente scottanti da gestire in uscita, e riguardano i brasiliani Douglas Costa ed Alex Sandro. Per il primo, dopo un’annata tutto sommato deludente, l’addio sembra essere una soluzione scontata e senza rimpianti. Per il secondo la prospettiva di un trasferimento è tutt’altro che da considerare come impraticabile. Del resto non è un mistero che Cristiano Ronaldo stia corteggiando a distanza l’amico fraterno Marcelo, obiettivo dichiarato della Juventus e Zidane permettendo, giunto al termine del suo ciclo al Bernabeu. Sempre in Italia va monitorata la situazione di Allan: il centrocampista del Napoli ha sfiorato l’addio a gennaio ma il flirt con il Psg non si è affatto interrotto ed è destinato a tornare attuale in estate. Anche le milanesi potrebbero trarre giovamento dalle ambizioni di giovani e promettenti sudamericani, come da tradizione. E così l’Inter monitora con grande attenzione Palacios approfittando dell’empasse del Real Madrid, provando ad affondare il colpo con il River Plate. Malcom resta obiettivo percorribile dopo la bagarre estiva, ed il Milan invece deve fare i conti con la dichiarazione d’amore di Everton: il talento del Gremio vuole ripercorrere le orme dell’amico Paqueta, e trovare a Milano piena soddisfazione per ambizioni che il campionato verdeoro non è più in grado di contenere.