Suggestione Mourinho? il binomio con l'Inter apre alla magia

Ci sono nomi che già da soli hanno il potere di smuovere. Creano emozioni, suscitano trasporto, significano storia. Se però a questo nome ne viene associato un altro, ed il risultato è una reazione chimica che galleggia tra la nostalgia, la passione e la magia, ecco che il binomio da suggestione rischia di potersi trasformare in qualcosa di più profondo, a prescindere da quella che sia la sua volontà.

Quando Josè Mourinho sostiene che la sua prossima squadra dovrà assomigliare all’Inter del Triplete, tanto per entrare nel concreto, non lo fa per annunciare al mondo del calcio che tornerà a sedere sulla panchina dell’Inter tra qualche mese. Eppure è lì che, volenti o nolenti, tutti tornano con la mente, quasi augurandosi che l’unione si possa verificare un’altra volta. Chi per sognare una strada che ripercorra la leggenda che già è stata scritta, chi perché al contrario quella leggenda la vuole sfidare convinto di poterla sconfiggere. La certezza a questo proposito, è soltanto che lo Special One abbia il desiderio di tornare a rimettersi in gioco, e che quello nerazzurro potrebbe essere l’habitat ideale per far attecchire idee e metodi che altrove hanno trovato un terreno troppo ostile, per colpe condivise, per potersi sviluppare come avrebbero potuto.

Nessun retropensiero, nessuna autocandidatura, perché l’Inter un allenatore ce l’ha ed è in linea con i risultati che la società gli ha richiesto. Spalletti è protetto, ed è al timone di un progetto che nella sua guida si identifica. Tuttavia, rifiutare la suggestione di un ritorno a metà tra il romantico e l’epico, equivarrebbe a negare l’essenza stessa della magia del mondo del calcio. Quel mondo genuino, composto dalla stessa sostanza dei sogni. E così, tra le tante possibilità che si staglieranno sul futuro professionale dello Special One, magari anche nel nostro paese, escludere a priori un ritorno in quella che a tutti gli effetti è stata casa sua sembra quantomeno un azzardo.