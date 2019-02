Suggestione Mourinho per giugno: Mendes ha contattato l'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo il quotidiano 'Libero', il procuratore Jorge Mendes negli ultimi giorni ha contattato la dirigenza dell'Inter per capire se ci sono i margini per riportare alla guida della squadra nerazzurra José Mourinho.

Non è una ipotesi plausibile a stagione in corso, ma per l'estate quando la dirigenza potrebbe mettere fine all'era Luciano Spalletti e cambiare allenatore. E in questo senso Mourinho - fresco di esonero dal Manchester United - è un nome spendibile, anche se in pole c'è sempre Antonio Conte.