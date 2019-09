Suicidio Bosnia: l'Europeo sempre più vicino per l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa della sfida di stasera fra Italia e Finlandia, non si può dire che le buone notizie non arrivino comunque. Perché a Yerevan, espugnata dagli azzurri non più tardi di mercoledì scorso, la Bosnia ha fallito un appuntamento importante, se non fondamentale, sulla strada verso l'Europeo itinerante. La sconfitta per 4-2 pone Dzeko e compagni in una situazione molto difficile, che potrebbe divenare addirittura disperata qualora gli scandinavi dovessero raggiungere un risultato positivo con l'Italia.

SUPER MKHITARYAN - Il nuovo acquisto della Roma fa il bello e il cattivo tempo contro i bosniaci, segnando i primi due gol e mandando in porta l'impronunciabile Hambardzumyan per il 3-2. Una prova superba che però conferma quello che di buono l'Armenia aveva già fatto vedere contro l'Italia, andando in vantaggio e rischiando di portare a casa punti.

ANCHE LA FINLANDIA PIÙ VICINA - Così gli scandinavi, a quota 12, devono guardarsi più dal ritorno dell'Armenia (battuta 2-0 all'andata) e paradossalmente possono pensare di raggiungere l'Europeo con meno difficoltà, soprattutto in caso di risultato positivo stasera. Per questo Kanerva punta sul 5-4-1, molto chiuso, con la speranza di un contropiede per cercare di pungere.