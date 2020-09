Sul caso Suarez si esprime il Premier Conte: "No a reazioni emotive su un singolo caso"

Il caso Luis Suarez ha riaperto il dibattito sul tema dei tempi lunghi per ottenere la cittadinanza per gli stranieri, portati dal decreto sicurezza del governo Conte uno da due a quattro anni, come spiega FanPage. "Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto di riforma della sicurezza, si terrà conto anche di tutti gli aspetti ma non possiamo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso. Lo Ius Soli nell'agenda del nuovo governo? Ci rifletteremo. Ci sarà un'inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul singolo caso".