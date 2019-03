Sul podio delle vittime di CR7: Atletico-Ronaldo, dominio portoghese

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Tempo di bilanci e per i Colchoneros, storicamente, c'è stato ben poco da sorridere. CR7, con la formazione di Simeone, ha giocato trentadue partite, di cui ne ha vinte quindici, pareggiandone otto e perndendone nove. Ventidue gol segnati, terza vittima preferita dopo Siviglia e Getafe, ben undici però i cartellini gialli presi. La prima è una vittoria, 3-2 nella stagione 2009/2010 dove Ronaldo va però a secco. In Champions League il bilancio è decisamente positivo, soprattutto se consideriamo che delle sette sfide giocate, due sono finali vinte dal suo Madrid. Due i ko, però, nelle ultime due partite: uno ininfluente nel ritorno della semifinale europea del 2017, 2-1 dopo il 3-0 firmato da una sua tripletta. Il più pesante è quello dell'andata, prima gara con la maglia della Juventus. Così, pur non in forma, forse non al top della condizione, Ronaldo sventola i suoi numeri e i suoi precedenti contro i Colchoneros. Inevitabile pensare che sarà lui il grande protagonista bianconero della gara.