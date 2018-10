Sulle orme di Del Piero: Dybala come Pinturicchio, decisivo a Old Trafford

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come Alessandro Del Piero. Con lo stesso numero addosso, quel 10 che sa di poesia applicata al calcio, Paulo Dybala trascina la Juventus in casa del Manchester United. L’1-0 di stasera è la seconda vittoria in assoluto dei bianconeri all’Old Trafford. Con lo stesso risultato, con lo stesso giocatore, almeno guardando al numero sulla maglia. Nel ’96 era toccato a Del Piero: Pinturicchio batteva il Manchester United nella stagione successiva alla vittoria della Champions League. Per la prima volta il Teatro dei Sogni diventava sipario per una vittoria bianconera.

22 anni dopo, la Joya raccoglie l’eredità del suo predecessore. È una Juve diversa, che insegue l’obiettivo raggiunto da quella di Lippi per l’ultima volta, ma è una Juve che nel momento in cui serve può di nuovo contare su un fuoriclasse col numero 10 sulle spalle. È un testimone pesante, quello che l’argentino potrebbe aver raccolto stasera. Ci sono stadi che non sono fatti per i giocatori normali, ma per quelli straordinari. Da Del Piero a Dybala, il passo è lungo. Stasera il più giovane dei due potrebbe averlo iniziato, nel cammino verso la Champions.