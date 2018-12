Sulle orme di Zaniolo

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

Alessio Riccardi è il nuovo Zaniolo? Difficile da dirsi prima ancora di vederlo esordire in prima squadra, ma le parole di Di Francesco e la grande emergenza dovuta alle assenze e al bisogno di alcuni elementi di rifiatare dopo mesi di titolarità, potrebbero aprire la strada ad un altro baby giallorosso in rampa di lancio.

In Primavera gioca col 10 sulle spalle. E' nato e cresciuto a Roma e manco a dirlo il suo idolo si chiama Francesco Totti. Ai tifosi basterebbero questi elementi per concedere una chance al giovane 2001 in un momento dove i 'grandi' stanno facendo fatica. Una piccola grande scommessa per dare anche una scossa a una rosa in netta difficoltà.

Parlare di Riccardi comunque, non è come parlare di uno sconosciuto. Il centrocampista infatti, è già stato protagonista con tutte le Nazionali giovanili azzurre, partendo dalla U15 fino alla U19, con svariate presenze e anche diversi gol. Non solo. Su di lui, da mesi, ci sono gli occhi attenti dei migliori club italiani e internazionali. Ci hanno pensato Juventus e Inter. Ma anche il Barcellona. Addirittura, il Sassuolo, sempre attento ai potenziali migliori giovani del Belpaese, in estate aveva offerto 5 milioni di euro per il suo cartellino. Monchi non ha mai avuto dubbi: Riccardi è il futuro della Roma.

Un futuro che adesso pare essere arrivato con qualche mese di anticipo, visto che Di Francesco lo ha seguito con interesse facendolo spesso allenare con la prima squadra e adesso è pronto anche a farlo esordire. Come Zaniolo, la sua prima apparizione potrebbe coincidere con la Champions League, con il freddo di Plzen ad attenderlo. Infatti, con i giallorossi già qualificati e al sicuro dall'eliminazione, il tecnico romanista potrebbe decidere di scommettere sul talento per sopperire alle tante assenze e, con coraggio, dare il 'la' a un'altra intrigante carriera.