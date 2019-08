Sullivan vuole l'Hellas? CEO West Ham nega: "Mai stato a Verona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano L'Arena nelle scorse ore ha fatto emergere un curioso retroscena riguardante l'Hellas Verona ed il possibile futuro societario del club. In particolare, si legge, nelle ore immediatamente successive al trionfo nei playoff contro il Cittadella il presidente Setti si sarebbe incontrato con David Sullivan, ovvero il socio di maggioranza del West Ham (col 51,1% delle quote). Un blitz veronese di due giorni per il patron degli Hammers che aveva come obiettivo quello di trattare l'acquisto di un pacchetto azionario del club.

Un'ipotesi, quella ventilata dal quotidiano, che tuttavia non trova conferme pubbliche dal diretto interessato. Queste le parole in merito dello stesso David Sullivan a ClaretandHugh: "Non c'è neanche l'1% di verità. Non sono mai stato a Verona in vita mia e non vado in Italia da diversi anni. Chissà da dove arrivano certe storie. Generalmente non parlo con i media, ma visto che queste notizie potevano preoccupare qualcuno ho preferito chiarire la situazione".