Suma: “Avete voluto il FFP? Tenetevi la vostra Domestic League

Ben ti sta, verrebbe da dire. Poco istituzionale, con uno statement tendente al ribasso, ma rende l'idea. Avete voluto il Financial Fair Play all'ennesima potenza? Cioè, avete voluto un meccanismo per il quale chi è ricco è sempre più ricco e chi è povero è sempre più povero? E in cui chi è indebitato non può investire per generare quei ricavi con cui pagarsi i debiti? E allora tenetevi la vostra Domestic League, in cui le quattro squadre del campionato più ricco d'Europa vanno a giocarsi le due finali. Proprio nell'anno delle Elezioni europee, le popolazioni europee nel giorno delle due finali di Champions e di Europa League, avranno altro da fare. Di Premier c'è nè già una e quelle partite di Baku e di Madrid gli abbonati alle reti satellitari le hanno già viste in questa stagione nel campionato inglese. Con una consolazione a favore degli elettori e a discapito degli appassionati di calcio. L'Europa dei banchieri verrà messa all'angolo dal suffragio universale del 26 maggio, l'Europa del pallone non farà invece nemmeno un plissè. E le competizioni calcistiche europee saranno sempre più scontate e noiose. Con le solite note fra le prime otto e magari, a lungo andare, fra le prime quattro. Ormai nel calcio europeo rischiava di essere molto più spettacolare l'estate delle Chamber e dei Tas, che le partite sul campo. Grazie allora alle semifinali di Champions League per aver riportato emozioni, in un calcio europeo che sembra cercare altro. Gli avvocati più dei bomber, i giudici e gli economisti più dei tiratori dalla distanza e degli specialisti nel dribbling.