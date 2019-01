Summit con Wanda per Maurito, rebus Miranda: il punto sull'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La settimana appena cominciata in casa Inter viaggerà almeno su due binari: quello relativo al rinnovo di Mauro Icardi e l'altro che riguarda il futuro di Joao Miranda. Per il summit che dovrebbe successivamente portare al nuovo contratto, l'entourage dell'attaccante attende una chiamata da parte della dirigenza nerazzurra per discutere dell'ingaggio futuro e probabilmente della cifra per la clausola rescissoria. Il summit dovrebbe andare in scena questa settimana.

IN ENTRATA

L'Inter, per il mercato futuro, continua a pensare al portiere diciottenne Gabriel Brazao e, a tal punto, proseguiranno i contatti con il Cruzeiro e il Chievo per portarlo in Italia fin da subito. Ai clivensi, poi, l'estremo difensore sarebbe girato con la formula del prestito. Intanto continua a restare nel mirino, sempre in ottica futura, Hamed Junior Traore dell'Empoli: è previsto un vertice tra i nerazzurri e il club toscano per il centrocampista rivelazione di quest'anno.

IN USCITA

Il club vorrebbe trattenere Miranda almeno fino a giugno ma, in caso di addio, vuole ricavare 8-10 milioni di euro dalla sua cessione. Soldi che sarebbero investiti per un sostituto: in prima fila, in tal senso, resta Joachim Andersen della Sampdoria. Un colpo che sarebbe utile al presente ma soprattutto al futuro nerazzurro. Altrimenti si potrebbe virare su altri calciatori, come Mangala del Manchester City. Ranocchia, che ieri ha fatto il suo debutto stagionale, dovrebbe restare fino a giugno per poi svincolarsi.