Summit e rinnovi: le ore più calde con Torreira in primo piano

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ore bollenti, ore di incontri. Il Napoli entra di prepotenza nella hit parade in virtù dell’assalto predisposto a Torreira, che dopo avere accarezzato l’idea di un trasferimento in Premier League potrebbe fungere da lasciapassare per Jorginho, sempre più in orbita Manchester City aspettando le mosse del Chelsea e di Sarri. Impazza anche il mercato dei dirigenti, con l’Udinese che punta con forza su Pradè per rafforzare la propria struttura dietro alle scrivanie e con la Juventus che sta per blindare il suo riferimento per il settore giovanile Cherubini con un rinnovo biennale. In casa Inter la priorità è rivolta alla linea mediana, con uno sguardo attento verso Londra per quanto riguarda Dembele, senza tralasciare il sogno Nainggolan che si cercherà di perseguire in caso di segnali di apertura da Roma che al momento non si sono registrati. Interessante la situazione di Zaza: l’attaccante del Valencia, nonostante una valutazione alta è nel mirino di Milan e Torino. I rossoneri hanno incontrato la scorsa settimana l’entourage del giocatore promettendo di riaggiornarsi quando sarà chiarita la situazione economica del club. Da non escludere l’inserimento di una contropartita tecnica nell’eventuale affare. La prima scelta del Valencia corrisponde al profilo di Andre Silva.