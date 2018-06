Summit positivo Sarri-Chelsea. Ora il via alle trattative col Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Summit positivo tra il Chelsea e Maurizio Sarri. Come riporta Sportitalia, i Blues oggi a Londra hanno ribadito di voler in panchina l'allenatore ex Napoli. Gli accordi sono per un triennale, adesso si entrerà nel vivo burocratico per cercare la risoluzione con gli azzurri. Una risoluzione che potrebbe passare dal mercato con tre nomi in particolare: David Luiz, Hysaj e Albiol.