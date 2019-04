© foto di www.imagephotoagency.it

"La super Atalanta è in finale. Fiorentina fuori a testa alta". E' il titolo in apertura di Gazzetta.it dopo la gara di questa sera che sancisce la finale di Tim Cup: Lazio-Atalanta. La Dea vince 2-1 dopo il 3-3 di Firenze e torna a giocarsi il trofeo 23 anni dopo. "L'Atalanta vola in finale: sfiderà la Lazio il 15 maggio", è la cronaca de Il Corriere dello Sport nella sua edizione online. "Super Dea: Ilicic-Gomez, l'Atalanta batte la Fiorentina e vola in finale" è quello scelto dal portale di Tuttosport.