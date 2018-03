Super HD. All'altezza delle migliori coppie d'attacco d'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche ieri l'hanno decisa loro. Una perfetta punizione di Paulo Dybala, poi una grande giocata di Gonzalo Higuain che ha mandato a segno proprio la Joya.

Otto giorni da incorniciare per la coppia d'attacco della Juventus: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, protagonisti anche contro l'Udinese. Sono stati i loro giorni. Sono stati loro i protagonisti della notte di Wembley. A Londra nella sfida più attesa a salire in cattedra è stato il Pipita - che era già stato il migliore nella sfida d'andata, pur sbagliando il rigore - con una rete arrivata nel momento più complesso e uno spettacolare assist. Tre giorni prima, ci aveva invece pensato Paulo Dybala, decidendo al 94esimo un Lazio-Juventus che era indirizzato sullo 0-0. Almeno fino al guizzo del campione.

Nel momento più delicato della stagione, la Juventus sta ritrovando i suoi campioni più importanti. Higuain-Dybala, l'HD in azione per indirizzare una stagione che vede la Juventus protagonista su tutti i fronti. Come Messi-Suarez, anche meglio di Neymar-Mbappé (fuori dalla Champions), quella bianconera è tra le migliori coppie d'attacco d'Europa. L'obiettivo, adesso, è portare avanti questo rendimento fino alla fine, senza crolli né flessioni. E finali comprese.