Super-Ibra, Milan avanti 2-1 a Reggio Emilia. Sassuolo in 10: espulso Bourabia

Gol e spettacolo nel primo tempo del Mapei Stadium. Il Milan è avanti 2-1 contro il Sassuolo: Ibra apre e chiude, in mezzo il rigore di Ciccio Caputo. La squadra di De Zerbi giocherà la ripresa in 10 per l'espulsione all'ultimo istante di Bourabia.

Ibra dopo la sofferenza - È un Sassuolo subito arrembante, che prova a mettere in difficoltà il Milan sfruttando soprattutto la corsia destra. Muldur è altissimo e accompagna l'azione, permettendo a Berardi di accentrarsi per esplodere il sinistro. L'attaccante neroverde ci prova intorno al quarto d'ora, ma Donnarumma è attento e blocca a terra. I rossoneri, che perdono Conti per infortunio dopo pochi minuti, fanno un po' fatica a reggere l'urto, poi cominciano ad alzare il baricentro e si affacciano dalle parti di Consigli. Ibrahimovic non è preciso su calcio di punizione, poi non sbaglia da pochi passi, sfruttando un bell'assist di Calhanoglu. Diavolo in vantaggio e cenno d'intesa con Pioli, il caso è chiuso.

Caputo fa 19, Calhanoglu trova sempre lo svedese - A questo punto il Milan si libera dalle paure iniziali e comincia a mostrare tutte le sue qualità. Rebic e Theo Hernandez prendono possesso della corsia mancina e creano pericoli in area avversaria. Al 38', però, Calhanoglu tocca con il braccio in area di rigore: Pairetto, con l'aiuto del VAR, assegna il penalty, trasformato con freddezza e precisione dal solito Ciccio Caputo. Diciannove gol in campionato per l'attaccante pugliese, una stagione straordinaria. Tutto finito? Neanche per idea: l'arbitro concede sei minuti di recupero, ne bastano due al Milan per colpire. Calhanoglu va via in contropiede e sfrutta il taglio di Rebic, che libera Ibrahimovic davanti a Consigli. Ennesimo assist al bacio del turco e 2-1 facile facile per Zlatan, bravo a saltare il portiere di casa e appoggiare in rete. All'ultimo minuto ingenuo fallo in ritardo di Bourabia su Rebic: già ammonito, il marocchino viene espulso.