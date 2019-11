© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cento gol complessivi con la maglia della Lazio. Tredici dei quali nelle prime undici giornate di Serie A. Quello di Ciro Immobile è davvero un grande inizio di stagione, tanto grande da essere fra i migliori bomber d'Europa.

Come riporta il Corriere dello Sport quest'oggi il 17 della Lazio è al secondo posto della speciale classifica marcatori che riguarda i cinque maggiori campionati europei (Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Serie A). Davanti a lui, ma per un solo gol, un certo Robert Lewandowski, da anni in vetta alle classifiche di rendimento col suo Bayern Monaco. Dietro all'attaccante biancoceleste ci sono, invece, Jamie Vardy del Leicester con 10 gol e Romelu Lukaku dell'Inter a quota 9, a parimerito con Ben Yedder del Monaco, Tammy Abraham del Chelsea e Sergio Aguero del Manchester City.