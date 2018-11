Super-Mertens trascina il Napoli: 5-1 all'Empoli, segna anche Milik

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria meno facile di quanto dica il risultato ma meritata per il Napoli, che batte 5-1 l'Empoli al termine di un match ben giocato da entrambe le squadre. Insigne, Mertens (tripletta) e Milik regalano tre punti ai partenopei, che si portano momentaneamente a 3 punti dalla Juve capolista. Un'altra buona prova senza raccogliere frutti per i toscani, a secco di successi dalla prima giornata. A preoccupare Andreazzoli è soprattutto il drastico calo dei suoi negli ultimi 10 minuti.

TURNOVER ATTESO - Ancelotti rivoluziona ancora il suo Napoli in vista della sfida decisiva di martedì in Champions contro il Paris Saint-Germain. Giocano Malcuit, Maksimovic, Rog, Diawara e Fabian Ruiz, fuori Allan, Hamsik, Callejon e Albiol. Andreazzoli deve rinunciare a Zajc e rispolvera Uçan sulla trequarti.

L'ATTACCO DEI PICCOLI COLPISCE - Inizio arrembante dei padroni di casa, che vanno al tiro due volte nei primi 120 secondi. L'Empoli prova a controbattere ma capitola subito sotto i colpi del solito Lorenzo Insigne, bravo a sorprendere Provedel con un bel tiro di esterno. I toscani reagiscono subito e trovano il gol del pareggio con Antonelli al termine di una bella manovra corale, ma la posizione dell'ex terzino rossonero era irregolare. Non sorprende più la personalità di Caputo e soci ma, come spesso è accaduto in questa prima parte di stagione, manca qualcosa nella finalizzazione delle azioni. Il Napoli accusa bene i colpi e nel finale di tempo trova il raddoppio: Provedel, bravo poco prima a respingere una conclusione di Zielinski dalla distanza, non è attento sul destro preciso e angolato di Mertens. La qualità fa la differenza, all'intervallo è 2-0.

CAPUTO RIAPRE, MERTENS SCACCIA LA PAURA - Il doppio vantaggio trasmette sicurezza ai padroni di casa, che nella ripresa sono più sciolti e mostrano trame più complesse. Hysaj e Fabian Ruiz (due volte) vanno alla conclusione in rapida successione, trovando la pronta risposta dell'estremo difensore ospite. Il Napoli sembra in totale controllo, ma un lampo di Caputo, ben imbeccato in verticale da Krunic, riapre i giochi e rianima l'Empoli. Ancelotti vede i suoi in difficoltà, così inserisce Allan e Callejon.

TRIPLETTA E ASSIST - La giocata decisiva, però, arriva ancora una volta dai piedi del folletto belga: destro imparabile sotto il sette alla destra di Provedel, stavolta incolpevole. Nonostante la buona tenuta fisica e tanta buona volontà, gli ospiti non riescono più a creare problemi dalle parti di Karnezis e crollano allo scadere, affondati da Milik e Mertens. Finisce 5-1, buone indicazioni per Ancelotti in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain.