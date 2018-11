Superclasico rinviato ancora: River-Boca forse si giocherà alle 23.15

© foto di

Secondo rinvio di giornata per il Superclasico di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Junior. Dopo il primo rinvio di un'ora. la Lega Argentina ha comunicato un secondo rinvio alle 23.15 al fine di soddisfare il programma della finale. Tutto questo è dovuto agli assalti subiti dal bus del Boca all'arrivo allo stadio e alcuni giocatori sono stati trasportati in ospedale per alcuni infortuni accusati. Non è escluso che il fischio d'inizio venga ulteriormente posticipato.