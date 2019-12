© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Luis Alberto, pronto a rinnovare fino al 2024 con la Lazio. Tuttosport spiega che sarà poi il turno di Luiz Felipe, anche lui pronto a prolungare fino alla stessa data. Dovrebbero arrivare a breve anche i nuovi accordi di due giocatori in scadenza in estate come Senad Lulic e Marco Parolo.