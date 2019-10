Supercoppa Italiana 2019 in Arabia Saudita: conferma ufficiosa dalla Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio si giocherà in Arabia Saudita anche quest'anno. La conferma ufficiosa, nel corso dell'Assemblea degli Azionisti della Juventus, è arrivata dal direttore operativo della Juventus, Giorgio Ricci: "Relativamente alla Supercoppa, non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà l'ufficializzazione da parte della Lega. Si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre", ha detto.

