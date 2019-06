Supercoppa italiana a Gedda o a Roma? La Lega decide lunedì prossimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Supercoppa italiana si tinge di giallo. Dopo l'edizione dell'anno scorso in Arabia Saudita, anche quest'anno si dovrebbe giocare a Gedda o Ryad in inverno. Tuttavia, viste le polemiche dopo la decisione di giocare in un Paese che presenta diverse criticità sotto il profilo della tutela dei diritti umani, e viste le proteste del Qatar per la pirateria saudita, la Lega Serie A potrebbe ripensare all'appuntamento. Che potrebbe disputarsi a Roma il 17 o 18 agosto: alla Lazio non dispiacerebbe, la Juventus chiede invece più tempo. Lo scrive Tuttosport, secondo cui l'argomento non sarà discusso nella riunione in Lega di oggi, ma dovrebbe essere invece affrontato nell'assemblea di lunedì prossimo.