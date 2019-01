Arrivano critiche da tutti i fronti per la decisione presa dalla Lega Serie A di disputare la Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita, il prossimo 16 gennaio. Fa discutere non solo la scelta di disputare la partita in un paese profondamente indietro dal punto di vista dei Diritti Umani, ma anche il comunicato sulla vendita dei biglietti diramato ieri dalla Lega in cui si specificava che i settori indicati come 'singles' siano riservati ai soli uomini mentre i settori indicati come 'families' siano "misti per uomini e donne".

“E' una schifezza", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che quest'oggi tramite una diretta Facebook ha attaccato la Lega Calcio. "Organizzare la partita in un Paese che vieta lo stadio alle donne è una schifezza. Io quella partita non la guardo".

Duro attacco anche dall'ex Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini: "Le donne alla SuperCoppa Italiana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini. Ma stiamo scherzando? I signori del calcio vendano pure i diritti delle partite ma non si permettano di barattare i diritti delle donne!", ha scritto