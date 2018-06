Ore 9.54 - Sul tema dei diritti tv oggi la Lega di Serie A dovrà decidere se accettare o meno le garanzie patrimoniali presentate in extremis da Mediapro, oppure proseguire con la risoluzione del contratto e approvare i nuovi pacchetti per commercializzare attraverso trattative private...

LIVE TMW - Assemblea di Serie A: ancora in ballo Mediapro

Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita

Assemblea di Serie A iniziata e iniziano a trapelare le prime notizie. Sembra infatti vicino l'accordo per la disputa della Supercoppa italiana in Arabia Saudita nel prossimo gennaio. Nelle casse di Juventus e Milan, i due club che si contenderanno il trofeo, circa tre milioni di euro netti.

